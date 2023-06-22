عودة خدمات الكهرباء بعد ساعتين من انقطاعها بالوادي الجديد

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، عودة خدمات الكهرباء تدريجيًا بعد انقطاعها نحو ساعتين على مستوى المحافظة، نتيجة عطل بالمحطة الرئيسية المغذية للمحافظة، وبعض المناطق بالمحافظات المجاورة.

عودة التيار الكهربائي لمحافظة الوادي الجديد

وأوضح، محافظ الوادي الجديد، أنه جرى تشغيل الخدمة بمركز الخارجة وجارِ تشغيل باقي المراكز تباعًا بعد التأكد من استقرار الجهد الكهربي، موجهًا برفع درجة الاستعداد بالمرافق الحيوية، خاصة المستشفيات ومحطات مياه الشرب والمخابز، للتأكد من جاهزية مولدات الاحتياط لمواجهة أي طوارئ أو انقطاع للكهرباء.

«الكهرباء»: المستشفيات لم تتأثر بالعطل

وقال المهندس ياسر عمر، وكيل وزارة الكهرباء بالوادي الجديد، إنه عند انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة، حدث اختفاء جهد في مغذيات المحافظة من مصدري التغذية وهما خط نجع حمادي - أبو طرطور بالخارجة، والثاني توشكى والعوينات - بلاط، وجرى تنسيق العمل مع شبكات التغذية الذي أدى لعودة التيار الكهربائي للمحافظة عقب انقطاعه لمدة ساعتين، مضيفاً أنه جرى تشغيل مولدات الكهرباء بالمستشفيات والوحدات الصحية حتى لا تتأثر المنظومة الطبية.