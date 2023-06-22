إصابة شخص بانقلاب دراجة نارية بأبو كبير في الشرقية

أصيب شخص بجروح وكدمات وكسور جراء انقلاب دراجة نارية كان يستقلها بطريق البربري في نطاق مركز أبو كبير بالشرقية، وجرى نقله للمستشفى لتقديم الرعاية الطبية له.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة تشير إلى إصابة شخصا في حادث انقلاب دراجة نارية في طريق البربري بنطاق مركز شرطة أبو كبير، وأخطرت هيئة الإسعاف للدفع بمرفق لمحل الواقعة.

هيئة الإسعاف ترسل سيارة لنقل المصاب

دفعت هيئة الإسعاف فرع الشرقية بعدد مرفق من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل المصاب إثر انقلاب دراجته النارية فيما تم نقله إلى مستشفى أبو كبير المركزي لتقديم الرعاية الطبية له.

قوة أمنية إلى موقع الحادث

كانت انتقلت قوة أمنية لمعاينة الحادث والوقوف على أسبابه، وجرى رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير حركة المرور أمام المركبات والمارة، فيما تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وملابساتها.

في سياق متصل شهدت مدينة العاشر من رمضان بالشرقية صباح اليوم الخميس حادث تصادم ميكروباص وملاكي وأدى إلى إصابة 7 أشخاص جرى نقلهم لمستشفيات العاشر الجامعي وابن سيناء.