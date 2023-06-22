مع الموجات الحارة.. نصائح مهمة للحماية من مضاعفات ارتفاع درجة الحرارة

مع بدء فصل الصيف، تتكرر العديد من الموجات الحارة، وترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مما يجعل الكثير يعانون من الحرارة وضربات الشمس خاصة والتي حذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض لها بشكل مباشر خلال الأيام المقبلة.

وفي هذا الصدد، قدمت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح المهمة للحماية من مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

نصائح للحماية من مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة

وفي السطور التالية، نعرض أبرز النصائح للحماية من مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

1- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة في فترات الظهيرة ومنتصف اليوم.

2- ينصح بالحرص على تغطية جلد مقاعد السيارة وخاصة مقاعد الأطفال بغطاء واقي لأشعة الشمس حتى لا يتعرض الأشخاص للشهور بالحرارة بشكل مضاعف عند الجلوس.

3- عند الخروج يجب استخدم واقيات الشمس.

4- من الأفضل ركن السيارة في مكان به ظل خاصة في فترات الظهيرة.

5- شرب كميات كبيرة من السوائل والمياه.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وفي سياق متصل، توقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ارتفاع درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل، بقيمة تتراوح من درجة إلى درجتين مئوية عن الأسبوع الحالي، لتتراوح به درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين 34 و35 درجة مئوية، ليكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة خلال فترات النهار، كما حذرت المواطنين من التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، ارتداء غطاء للرأس حال التعرض لها مع تناول كميات كافية من المياه.