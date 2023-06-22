إصابة عامل سقط في مصرف عمومي بأكتوبر

أصيب عامل بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم بعد أن سقط في مصرف عمومي بأكتوبر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلاقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم محمد داود رئيس مباحث أكتوبر ثالث يفيد فيه تلقي بلاغ من عمليات النجدة بسقوط شخص داخل مصرف عمومي، على الفور كلف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم محمد داود رئيس المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير سائق وبصحبته عامل مصاب بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم بالتروسيكل وقيام المصاب بالدلف من التروسيكل لجمع القمامه سقط داخل مصرف عمومي بعمق حوالي 4 أمتار ، تم إخراجه بمساعدة الأهلي.

نقل المصاب إلى المستشفى

وتم نقل المصاب إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.