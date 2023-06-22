برلمانية: الحوار الوطني يجمع كل الأطياف في الدولة

قالت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، إن هناك أهمية كبيرة للاتحاد والتكاتف في أوقات الأزمات، مشيرة إلى أن مصر قادرة على تخطي التحديات التي تواجهه حاليًا.

دعوات شيطانية ضد الدولة المصرية

وأضافت «المزلاوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك دعوات شيطانية من القوى الكارهة للدولة المصرية تريد النيل منها، لافتة إلى أن كل من يروج الشائعات عن مصر لا يريد استقرارها.

انطلاق الحوار الوطني

وأوضحت أن الدولة المصرية تشهد الآن حوارًا وطنيًا يجمع كل الأطياف في الدولة والاستماع إلى الرأي الآخر، مبينة أن كل توصيات الحوار الوطني سيتم رفعها إلى الرئيس السيسي وتنفيذها.

ولفتت إلى أن مصر بلد كبير في منطقة الشرق الأوسط، مبينة أن مصر من أقدم 3 حضارات في العالم، مشيرة إلى أن مصر لديها القدرة على تخطي الأزمات والعقبات.

ونوهت بأن مصر عقب 2011 كانت تنهار، والجميع أكد أنها تحتاج إلى ربع قرن للعودة من جديد، ولولا الإرادة القوية والقوات المسلحة التي كانت كلمة السر في حماية الدولة من الانهيار.