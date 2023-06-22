بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بالساحل الشمالي

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أمام ميكروباص، منذ قليل، في الساحل الشمالي عند علامة الكيلو 135 طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي أمام مدخل مدينة الضبعة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء مصابين حادث طريق مطروح الإسكندرية

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي، مصابين حادث طريق مطروح الإسكندرية، وهم أحمد ياسر عبدالباسط 23 سنة من الجيزة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبدالله جمال هاشم 34 سنة من الجيزة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحسنين سعيد عبدالسلام 34 سنة من الجيزة مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد محمد عدلي 15 سنة من الجيزة مصابا بجرح باليد اليمني وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد عدلي أبوسريع 45 سنة من الجيزة مصابا بجرح باليد اليسري وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإسلام سعيد عليوة 15 سنة من الجيزة مصابا بجرح قطعي بالذراع الأيسر، وكدمات متفرقة بالجسم، وأيمن محمد قرني 29 سنة من الجيزة يعاني من اشتباه pc وكدمات متفرقة بالجسم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي ومباحث المرور إلى موقع الحادث وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل لجهات التحقيق.