شغف أفضى إلى الموت.. حكاية رحلة بـ32 مليون جنيه لاستكشاف «تيتانيك»

رحلة لأعماق الظلام، تصل تكلفتها لـ250 ألف دولار ما يعادل 8 ملايين جنيه مصري للفرد الواحد، يدفعها الشخص من أجل أن يجلس داخل كبسولة مغلقة على الأرض وينزلون لما يعادل 4 كيلومترات تحت سطح البحر لمشاهدة سفينة غارقة من 111 عامًا، ليلقوا مصيرا مجهولًا في النهاية.

المليارات دفعت هاردينج لـ5 مغامرات قضت على حياته

رحلة الغواصة تيتان والتي تكلفت قرابة 32 مليون جنيه تسببت في أن 4 أشخاص بخلاف قائد الرحلة، ومن بينهم المغامر والملياردير هاميش هاردينج البالغ من العمر 58 عاما، والحاصل على 3 أرقام قياسية في موسوعة جينيس.

هاردينج استغل أمواله التي كسبها من شركته التي تعمل في بيع وشراء وتأجير الطائرات الخاصة في مغامرات انتهت بوفاته، حيث بدأها بالوصول إلى أعمق جزء من المحيط لأطول وقت في رحلة غطس واحدة، لمدة 4 ساعات و15 دقيقة وأسرع طواف حول الأرض عبر القطبين الشمالي والجنوبي، خلال 46 ساعة و40 دقيقة و22 ثانية في يوليو 2019 وأطول مسافة يتم قطعها في عمق المحيط بواسطة مركبة مأهولة، وقيامه برحلة الفضاء البشرية الخامسة لشركة بلو أوريجين التي نظمها جيف بيزوس قبل أن يهبط لمشاهدة أشهر سفينة غارقة في العالم ويلقى حتفه في الغواصة تيتان.

مليارات آل داوود تتسبب في خسارة ابن وحفيد

الأمر لا يختلف كثيرًا بالنسبة للمليونير البريطاني من أصل باكستاني شاه زاده داود البالغ من العمر 48 عامًا وابنه سليمان البالغ من العمر 19 عاما والذي ينتمى لواحدة من أغنى عائلات باكستان والتي تمتلك مؤسسة «داود» وتمارس أنشطتها الاقتصادية في مجال الطاقة والبتروكيماويات والأسمدة وتكنولوجيا المعلومات والأغذية والزراعة، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة متخصصة في قطاعات الأسمدة والأغذية والطاقة، وكذلك شركة متخصصة في قطاع الكيماويات وتقدر ثروته بالملايين حسبما نقلت «العربية» عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ما جمعه هنري نارجوليه من بقايا تايتانيك تسبب في وفاته

أما المستكشف والغواص الفرنسي بول هنري نارجوليه والذي تبلغ ثروته نحو 1.5 مليار دولار، والذي كان يعمل في البحرية الفرنسية قبل أن يجمع ثروته الكبيرة من خلال عمله كمدير لبرنامج الأبحاث تحت الماء في «Premier Exhibitions، RMS Titanic، Inc»، والتي تعمل على حطام تايتانيك وكنوز السفينة الغارقة بالإضافة إلى ما كسبه من مشروعاته التجارية الأخرى، بحسب ما ذكرته شبكة «فريشزلايف».

صاحب الغواصة الذي يعاني «موت وخراب ديار»

أما أخر الضحايا هو مالك الشركة صاحبة الغواصة والذي ينطبق عليه المثل القائل «موت وخراب ديار»، ستوكتون راش والذي تقدر قيمة أسهم شركته بـ66 مليون دولار أمريكي ما يعادل 2 مليار جنيه والذي ولد لعائلة ثرية وكان والده، أصغر مدير لشركة «إستندارد أويل» في أمريكا.