أسعار المواشي اليوم في 5 محافظات.. اعرفها قبل عيد الأضحى

أسعار المواشي اليوم تشغل الآلاف من الأهالي والمواطنين في المحافظات، خاصة مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار الاستعدادات لشراء أضحية العيد، حيث تختلف الأسعار في كل سوق عن الأخرى، وحسب نوع ووزن الماشية.

أسعار المواشي اليوم في سوهاج

وجاءت أسعار المواشي في سوهاج اليوم، بحسب ما ذكره جمال خليفة، تاجر مواشي، كالتالي:

- سعر كيلو الخروف الضأن القائم 150 جنيها

- سعر كيلو العجول البقري القائم من 130 إلى 135 جنيها.

- سعر كيلو الخروف الضأن القائم 150 جنيها.

- سعر الكيلو القائم من الجاموس من 120 إلى 130 جنيها.

- سعر كيلو الماعز القائم 130 جنيها.

أسعار المواشي اليوم في دمياط

وجاءت أسعار المواشي في محافظة دمياط، بحسب ما قاله سيد علي، تاجر مواشي، لـ«الوطن»، كالتالي:

- سعر كيلو العجول البقري القائم من 135 إلى 140 جنيها.

- سعر كيلو الخروف الضأن القائم 150 جنيها.

- سعر الكيلو القائم من الجاموس من 125 إلى 135 جنيها.

- سعر كيلو الماعز القائم 130 جنيها.

- سعر كيلو الماعز القائم 140 جنيها.

أسعار المواشي اليوم في الفيوم

وجاءت أسعار المواشي اليوم في محافظة الفيوم بحسب ما قاله رئيس الغرفة التجارية بالفيوم مجدي جاب الله، في تصريحات لـ«الوطن»، كالتالي:

- سعر كيلو اللحم الجاموسي القائم اليوم يتراوح بين 105 و110 جنيهات.

- سعر العجول والبقر يتراوح بين 125 و135 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الضاني القائم اليوم يتراوح بين 145 و155 جنيهًا.

أسعار المواشي اليوم في الغربية

وجاءت أسعار المواشي اليوم في أسواق محافظة الغربية، بحسب ما صرح به رمضان أمين، تاجر مواشي، لـ«الوطن» كالتالي:

- أسعار الأبقار تبدأ من 135 جنيهًا للكيلو القائم، وأسعار الجاموسي 125 جنيهًا للكيلو القائم.

- أسعار العجول في محافظة الغربية، تتراوح بين 40 ألف جنيه و60 ألف جنيه للرأس.

- 160 جنيهًا للكيلو القائم من الضأن.

- 165 جنيهًا للكيلو القائم للماعز.

أسعار المواشي اليوم في بنها

وجاءت أسعار المواشي اليوم في سوق بنها، بحسب ما صرح به محمود عبد القادر، تاجر مواشي، لـ«الوطن»، كالتالي:

- يبدأ سعر كيلو لحوم العجول من 140 جنيهًا وحتى 155 جنيهًا للكيلو القائم.

- للأبقار الإناث، تتراوح الأسعار للكيلو القائم ما بين 135 إلى 138 جنيهًا للكيلو.

- سعر العجل يتراوح بين 55 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه.

- سعر الجاموسي «القائم» يتراوح ما بين 120 إلى 125 جنيهًا للكيلو.