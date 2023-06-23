سعودي يعرض سيارته للبيع لاستضافة آلاف من الحجاج (خاص)
كتب:
سارة ثروت
03:06 م | الجمعة 23 يونيو 2023
سعودي يعرض سيارته للبيع لاستضافة آلاف من الحجاج
توافد الملايين من الحجاج إلى المملكة العربية السعودية خلال الأيام الجارية، قبل بدء موسم الحج 2023 لهذا العام، ويسعى عدد كبير من المواطنين السعوديين لاستضافة ضيوف الرحمن القادمين من مختلف الدول سعيا للحصول على الثواب خلال تلك الأيام المباركة.
سعودي يعرض سيارته للبيع لاستضافة الحجاج
وقال فهد محمد صلال، مواطن سعودي، بالغ من العمر 55 عاما مقيم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إنه ينتظر كل عام موعد موسم الحج من أجل تقديم الخدمة والضيافة لضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة لأداء مناسكهم، وذلك من أجل نيل الثواب لوجه الله تعالي، إذ أنه استضاف أول فوج من الحجاج عام 2019.
#حج_1444— محمد السنيد- إعلامي (@AlSniad) June 12, 2023
اليوم توقف حجاج روسيا في استراحة قصيرة للراحة في مزرعة فهد بن محمد الصلال في #بوضا مبايض #تمير اثناء مرورهم عبر طريق الرياض سدير القصيم قادمين من روسيا عبر الشارقة ودبي في طريقهم للمدينة المنورة ومكة_المكرمة
وترحيب بضيوف الرحمن من الصلال#الرياض #المجمعة #سدير… pic.twitter.com/fXiFaBqD0d
سعودي يستضيف ضيوف الرحمن في مزرعته الخاصة
وأضاف صلال، أن سنويا في مثل هذا التوقيت قبل موعد موسم الحج يواجه مشكلة بسبب عدم توافر المال الكافي لاستضافة ضيوف الرحمن ولكن الله عز وجل ييسرها، إذ عرض خلال الأيام الماضية سيارته لأجل توفير المال الكافي المخصص للطعام والشراب الذي سيقدمه لضيوف الرحمن، حيث إنه يمتلك مزرعة على طريق القصيم وهي نقطة مشتركة يصل اليها الحجاج عبر الحافلات التي تقلهم من دولة الإمارات العربية.