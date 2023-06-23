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سعودي يعرض سيارته للبيع لاستضافة آلاف من الحجاج (خاص)

كتب:

سارة ثروت
03:06 م | الجمعة 23 يونيو 2023
سعودي يعرض سيارته للبيع لاستضافة آلاف من الحجاج

سعودي يعرض سيارته للبيع لاستضافة آلاف من الحجاج

توافد الملايين من الحجاج إلى المملكة العربية السعودية خلال الأيام الجارية، قبل بدء موسم الحج 2023 لهذا العام، ويسعى عدد كبير من المواطنين السعوديين لاستضافة ضيوف الرحمن القادمين من مختلف الدول سعيا للحصول على الثواب خلال تلك الأيام المباركة.

 

سعودي يعرض سيارته للبيع لاستضافة الحجاج

وقال فهد محمد صلال، مواطن سعودي، بالغ من العمر 55 عاما مقيم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إنه ينتظر كل عام موعد موسم الحج من أجل تقديم الخدمة والضيافة لضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة لأداء مناسكهم، وذلك من أجل نيل الثواب لوجه الله تعالي، إذ أنه استضاف أول فوج من الحجاج عام 2019.

 

سعودي يستضيف ضيوف الرحمن في مزرعته الخاصة

وأضاف صلال، أن سنويا في مثل هذا التوقيت قبل موعد موسم الحج يواجه مشكلة بسبب عدم توافر المال الكافي لاستضافة ضيوف الرحمن ولكن الله عز وجل ييسرها، إذ عرض خلال الأيام الماضية سيارته لأجل توفير المال الكافي المخصص للطعام والشراب الذي سيقدمه لضيوف الرحمن، حيث إنه يمتلك مزرعة على طريق القصيم وهي نقطة مشتركة يصل اليها الحجاج عبر الحافلات التي تقلهم من دولة الإمارات العربية.

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