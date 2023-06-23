عالم أزهري يوضح عبر قناة الناس معنى «لبيك اللهم لبيك»

كشف الشيخ أحمد مكي، من علماء وزارة الأوقاف، معنى جملة «لبيك اللهم لبيك» التي يرددها حجاج بيت الله الحرام، قائلا إن التلبية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقولها خلال أداء الحج تحمل من معاني الشوق والامتثال لأمر الله تعالى لا يشعره إلا الصادقون المخلصون.

لبيك اللهم لبيك

وأضاف «مكي»، خلال برنامج «نبي الرحمة»، المذاع على قناة «الناس»، أن كلمة «لبيك» مشتقة من قولهم لبي بالمكان أي أقام فيه، وعندما يقول الحجاج «لبيك اللهم لبيك» بالتثنية فكأنما يقولون «يا رب أنا ممتثل لأمرك ومقيم عليه إقامة بعد إقامة بعد إقامة» أي امتثال دائم وإقامة تامة وخالصة ودائمة على أمر الله تعالى.

قول الرسول في الحج

وتابع: «ينبغي للحاج أن يحفظ قلبه من فكرة الرياء، وأن يكون حجه خالصاً لوجه الله تبارك وتعالى، فيقول الرسول خلال الحج (لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا) ومعناها أنني جئتك يا رب في بيتك مظهرا للعبودية، أنا عبدك يا رب وملكك وممتثل لأمرك يا رب».