عالم أزهري عبر قناة الناس: يجب على الحجاج التزود بالتقوى والأعمال الصالحة

قال الشيخ أحمد مكي، من علماء وزارة الأوقاف، إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، عندما سئُل عن الحج، فقال «كلُّ خطوةٍ يخطوها أحدُكم إلى الصلاةِ، يُكْتَبُ لَهُ بها حسنةٌ، ويُمْحَى عنه بِها سَيِّئَةٌ»، مشيرا إلى أن الحسنة في الحج حسنة من حسنات الحرم، وحسنات الحرم تضاعف لمئة ألف ضعف، كذلك سائر الأعمال الصالحة.

مكي: هكذا كل عمل من الأعمال

وأضاف خلال تقديمه لبرنامجه المذاع على فضائية الناس، أنه هكذا كل عمل من الأعمال التي يفعلها الحاج، ومن ورائها مقصد، فينبغي أن يلتفت الشخص إلى هذا المقصد، ولا يقف فقط عند الأعمال الظاهرة أو ما يخص العبادة كأنه لا روح فيها.

وتابع: «الاستعدادات لفريضة الحج، الله طالب المؤمنين بأن يتزودوا بالتقوى، وعليهم أن يلاحظوا شيء مهم، وهو أن هناك سفر أكبر إلى الدار الأخرة، وهذه الدار السفر إليها لا يمكن أن يكون بدون زاد، لأنه سفر طويل، فإذا ذهبت إلى هذا السفر الطويل بدون زاد، لتعرضت للخسران المبين».