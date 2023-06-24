شروط وطريقة التقديم لفتح مكتب أهلي لتحفيظ القرآن الكريم في القليوبية

أعلنت إدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطقة المركزية للأزهر الشريف في القليوبية، فتح باب التراخيص الجديدة لمكاتب تحفيظ القرآن الكريم، وحددت رابطا للتقديم إلكترونيا، وكذلك الشروط والضوابط اللازمة.

وتستعرض «الوطن» الشروط اللازمة لفتح مكتب تحفيظ قرآن تابع للإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، وكذلك رابط التقديم والملاحظات المطلوبة.

رابط التقديم لفتح مكتب تحفيظ قرآن في القليوبية

وأوضح بيان صادر عن الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، أنه يمكن للراغبين في فتح مكتب تحفيظ قرآن تابع للأزهر بالقليوبية التقدم على الرابط الإلكتروني وملء الاستمارات وإرفاق المستندات على الرابط التالي من هنا.

ضوابط فتح مكاتب جديدة لتحفيظ القرآن الكريم

وذكر بيان الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، أن ضوابط قبول طلبات فتح مكاتب جديدة لتحفيظ القرآن الكريم، تتضمن الآتي:

- ألا يقلَ المكتب عن حجرتين متوسطتين، ويتميز بجودة التهويةِ، وأن يكون به حمامٌ صحي، ويكون المكتب في الدور الثاني من المبنى بحد أقصى.

- ألا يكون مقر المكتب تابعًا لوزارة الأوقاف، كمقر المسجد أو ملحق بالمسجد أو أعلى المسجد، وألا يكون تابعا لجمعية أهلية تعمل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

- أن يكون المكتب مفتوحا، وعملية التحفيظ قائمة، وبه تلاميذ، حتى تتم الموافقة عليه أثناء المعاينة من قبل المختصين بإدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطقة الواقع في دائرتها المكتب.

مستندات التقدم لفتح مكتب تحفيظ القرآن بالقليوبية

وأوضح البيان أن المستندات اللازمة لفتح مكتب تحفيظ القرآن، تشمل:

- رسم كروكي للمكتب، مُبين به عدد حجرات المكتب ومساحته.

- كشفٍ مدون فيه أسماء الطلاب الموجودين على ذمة المكتب، بحيث لا يقل عددهم عن 15 طالبًا، وتكون أعمارُهم أكبرَ من خمس أعوام وأقل من 18 عاماً، وغير مقيدين بالمعاهد الأزهرية.

- صورتان ضوئيتان من الرقم القومي لصاحبِ المكتب.

- صورتانِ ضوئيتانِ من الرقم القومي للمحفظ القائم على المكتب.

- 3 صور شخصية للمحفظ.

- عقدُ بيع أو إيجار للمكتب به إثبات تاريخ ولا تقل مدة الإيجار عن ثلاث سنوات، ومحدد فيه سبب الإيجار فتح مكتب تحفيظ.

- إيصال كهرباء أوغاز أو مياة يحمل نفس عنوان المكتب المدون بعقد البيع أو الإيجار.

- 2 صورة المؤهل للمحفظ.

- 2 صورة المؤهل لصاحب المكتب.

- طباعة طلبُ فتح مكتبٍ لتحفيظ القرآن تحت إشراف الأزهر الشريف فور الانتهاء من ملء نموذج البيانات.

وأضاف البيان، أنه يجب لمنح الترخيص أن يجتاز المحفظ الاختبار الذي يجريه قطاع المعاهد الأزهرية في حفظ القرآن الكريم وأحكامه بنسبة استظهار لا تقل عن 80%، بجانب الحصول على تقرير بصلاحية المكتب فنيا وصحيا، بناءا على معاينة الموجه المختص بالاشتراك مع عضو الإدارة الهندسية بالمنطقة الأزهرية، على أن تتم المعاينة مرتين قبل الاختبار، وبعد نجاح المحفظ، على أن يذكر في التصريح عنوان المكتب التي تمت المعاينة عليه

وأشار البيان إلى أن المستندات تُقدم إلى إدارة شؤون القرآن بالمنطقة الأزهرية الذي يقع المكتب في دائرتها، ثم تقوم الإدارة بالتنسيق مع صاحب المكتب لتحديد موعد لمعاينة المكتب على الطبيعة، وفي حال الموافقة المبدئية على المكتب يتم تحديد امتحان للمحفظ المتقدم، ويكون مقرُ الامتحان رئاسةَ قطاع المعاهد الأزهرية الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم.

وأضاف البيان، أن جميع المستندات المطلوبة تُرفق مع طلب فتح المكتب، إضافة إلى بطاقة الاختبار، وتوضع في حافظة أوراق بلاستيكية، وتُرسل للإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بالمنطقة، في موعد أقصاه الخميس الموافق 6 يوليو المقبل، وعلى جميع المتقدمين متابعة البوابة الإلكترونية للأزهر، لمعرفة موعد الاختبار المخصص للمنطقة التابع لها المكتب.