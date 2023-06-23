وكيل صحة الشرقية يوجه بإنشاء مبنى جديد في مستشفى الحسينية

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الحسينية المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، بعد تفقد مستشفيات فاقوس المركزي وحميات فاقوس.

تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة

تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، والتأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، كما تفقد الصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، التي تعمل على مدار الـ24 ساعة، وجرى التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، والمخزون الاستراتيجي منها، متفقدا قسم الأطفال، وقسم الحضانات، والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للأطفال، بعد مناقشة الأطباء المعالجين للحالات، ومناظرة السجلات الطبية للمرضى.

نسب إشغال المرضى للمستشفى

كما تابع نسب إشغال المرضى بمستشفى الحسينية، الذي بلغ اليوم 30 حالة، كما اطمأن على كفاءة عمل وحدة الأشعة المقطعية، والأشعة التلفزيونية، وأجرى مناظرة لسجلات التردد عليها، حيث بلغ متوسط التردد التردد اليومي 20 حالة مقطعية، وعدد 30 حالة سونار.

كما وجه الدكتور هشام مسعود مدير الإدارة الصحية ومديرة المستشفى، بتكثيف عمل فرق مكافحة ناقلات الأمراض في الأماكن التي يتم إخلاءها، مع عمل التطهير اللازم لها، مثل مطبخ المستشفى، الذي جرى نقله للمركز الطبي القديم بسعود، نظراً للبدء في مرحلة تطوير مستشفى الحسينية، وفقاً لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتكليف الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشؤون المشروعات القومية، بإنشاء مبنى جديد بالمستشفى.

تفقد المركز الطبي القديم بسعود

وتفقد وكيل الوزارة المركز الطبي القديم بسعود، لمتابعة سير العمل بمطبخ المستشفى، بعد نقله للمركز، نظراً لاستغلال مكانه السابق كمكان بديل لتقديم الخدمة الطبية، أثناء أعمال التطوير المزمع تنفيذها بالمستشفى، خلال الأيام المقبلة، موجهاً بعمل بعض التعديلات بالمطبخ الجديد، بما يتناسب مع الاشتراطات الصحية اللازمة، لضمان الحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمرضى والعاملين بالمستشفى.