محافظ مطروح يتفقد مكان إقامة موقف السرفيس والأتوبيسات في السلوم

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال زيارته مدينة السلوم عن إقامة موقف السرفيس والأتوبيسات وجميع سيارات الأجرة، ليكون موقف حضاري بديل للموقف القديم الكائن وسط المدينة.

محافظ مطروح يتابع موقف السلوم

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مساء، اليوم الجمعة، يرافقه العميد عبد الغنى السماحي رئيس مدينة السلوم وعادل منصور نائب رئيس المدينة والمهندس محمد القط مدير مشروع المواقف والمهندس محمد العشري مدير عام مديرية الطرق والنقل، لموقف السيارات وسط المدينة.

كما تفقد المواقع الجديدة المقترحة لإقامة موقف جديد لسيارات الركاب أكثر اتساعاً وتنظيميا كي يسع حجم وأعداد السيارات الكثيرة دون تكدس أو ازدحام داخل المدينة، وبما يليق ببوابة مصر الغربية وتيسير سفر العائدين من منفذ السلوم المتجهين إلى محافظاتهم أو المسافرين إلى المنفذ مع تيسير الحركة المرورية ولتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء المدينة.

حديقة جديدة في مدينة السلوم على مساحة 3 آلاف متر

كما تابع محافظ مطروح الموقع المقترح لإقامة حديقة ومتنزه لأهالي مدينة السلوم وزائريها، على مساحة نحو 3 آلاف م2 حرصاً على توفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين.