ضياء رشوان: الجيش لم ينقلب على «مرسي».. مقولة الانقلاب مضحكة

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه قبيل ثورة 30 يونيو 2013، تحدث الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع حينها، مع الشعب، وقال إن الجيش لن يتحرك إلا لحماية شعب قد تحرك: «نموذج 1952 مكنش هيتكرر، ومقولة الإنقلاب مضحكة».

رشوان: حال لم تكن ثورة 30 يونيو 2013 كان الجيش سيظل في ثكناته

وأضاف «رشوان» خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه حال لم تكن ثورة 30 يونيو 2013، كان الجيش سيظل في ثكناته، حيث أن الجيش المصري لم يريد أبدا أن ينقلب: «لو الجيش كان عايز ينقلب كان انقلب بداية 25 يناير 2011، وكانت الظروف ملائمة».

وأوضح أن قيادات القوات المسلحة، أجروا الكثير من الاجتماعات مع القوى السياسية وكل المواطنين، من أجل تجهيز الطريق للحكم، وبالتالي فإن ثورة 30 يونيو 2013، لم تكن أبدا انقلاب، مشيرا إلى أن سيطرة جماعة الإخوان على القضاء، جاء بسبب معرفتهم مكانة المحكمة الدستورية العليا: «الإخوان لم يضاروا طوال حكمهم من القضاء العالي في مصر، ولم يحاكموا أمام قضاء عالي، وبالتالي فكانت الخصومة مع القضاء غير مفهومة».