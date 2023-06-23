ضياء رشوان: المستقبل كان سيصبح مظلما إذا فشلت 30 يونيو

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن المستقبل كان سيصبح مظلما إذا فشلت ثورة 30 يونيو، ومن ثم من شارك في مسار يمكن أن يكون مميتا، عليه أن يشارك في البناء، والمشاركة في البناء تحتمل الخلاف.

الخلاف في الوطن لا يفسد للود قضية

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «ثم ماذا بعد»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن الخلاف في الوطن لا يفسد للود قضية طالما أنه موافق على الدستور ولا يمارس العنف أو يدعو إليه أو يشارك فيه أو يحرض عليه فيكون حقه في البلد مثل حق أي شخص.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أدرك أن 30 يونيو تحرك شعبي ضخم، والذي في الأول جعل الجيش ينزل لمساندة شعبه، وكان هذا أول قرار بناء على 30 يونيو الشعب.