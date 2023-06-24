مشروع لذوي الهمم في دمياط لتحويل مخلفات الطعام لسماد عضوي.. مهارة وتمكين

تدريب وتوزيع للأدوار بمهارة فائقة، الكل يعمل في بهجة وتنسيق تام، صورة بديعة للتمكّين في أبهى صوره، مجموعة من ذوي الهمم يجلسون في همة لإعادة تدوير مخلفات الطعام إلى سماد عضوي يستخدم في الزراعة، هنا داخل جمعية المجمع الإسلامي بقرية «السنانية» في دمياط، كان ذوي الهمم على موعد مع إطلاق أول مشروع إعادة تدوير المخلفات خاص بذوي الهمم.

وعن فكرة المشروع، يقول سامي الحجر رئيس مجلس إدارة المجمع الإسلامي ومركز الشباب بقرية «السنانية» لـ«الوطن»: «سعينا جاهدين لاحتواء أبناء المحافظة من ذوي الهمم بشكل عام وخاصة أبناء مركز رحمة لتأهيل ذوي الهمم التابع للجمعية، لذا تمّ التعاون مع جامعة حورس لتطبيق فكرة مشروع قائم على إعادة تدوير مخلفات بعض الأطعمة مثل قشور البيض والموز وتحويلهما إلى سماد عضوي يستخدم في عملية الزراعة»، ويستكمل: «بالفعل تمّ بدء المشروع تدريب أبناء المركز من ذوي الهمم على كيفية التصنيع بجميع المراحل وتمّ توزيع الأدوار عليهم حسب قدراتهم،

بدورها، توضح أميرة الألفي الأخصائية نفسية مركز رحمة لتأهيل ذوي الهمم، لـ«الوطن»، أنَّها بدأت في تدريب فريق العمل والذي تتراوح أعمارهم ما بين 14 لـ25 سنة، ولاقى التدريب العملي إعجاب الجميع، وتمّ العمل بعد توزيع الأدوار على حسب قدرات وميول كل فرد.

وتشرح الأخصائية النفسية أنَّ هذا المشروع عاد بالإيجاب على تكوّين شخصيتهم واعتمادهم على أنفسهم وثقتهم في نفسهم التي زادت بشكل كبير، فأصبح هذا المشروع أملهم في تمكّينهم اجتماعيًا وأنَّ يكون لهم دور فعّال من ناحية وربح اقتصادي من ناحية أخرى، إذ تؤكّد أنَّ هذا المشروع للشباب المشاركين من ذوي الهمم، وذلك بالتعاون مع جامعة حورس، وتمّ الإعلان عن المنتج النهائي وتسويقه، وأصبح المتاح معروفًا بعد تسويقه عن طريق عرضه على النوادي والمحال التجارية في دمياط.