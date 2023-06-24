شروط تحويل رقم الموبايل من شركة لأخرى.. السر في المدة

في كثير من الأحيان، يعاني مستخدمو الهاتف المحمول من شركات الاتصالات التابعين لها، ما يجعلهم يرغبون في التحويل لشركات أخرى بها مميزات أفضل، وذلك حتى يتخلصوا من المشكلات التي يتعرضون لها، ولكنهم يتخذون ذلك القرار بصعوبة، خوفا من تغيير رقم الهاتف الخاص بهم، والذي يعرفه الكثيرون من الأصدقاء والأقارب وحتى العملاء في العمل.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات فرصة التحويل من إحدى شبكات الاتصالات إلى شبكة (WE) مجانًا، مع الاحتفاظ بنفس رقم الهاتف القديم دون تغييره، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية التحويل من إحدى شبكات الاتصالات إلى شبكة (WE)، مع الاحتفاظ برقم الهاتف القديم نفسه، وفق الموقع الرسمي للشركة، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- يجب أن يكون مر على الاشتراك في شركة الموبايل التي يرغب في الإنتقال منها مدة 4 أشهر.

- التأكّد من اكتمال البيانات قبل القيام بطلب التحويل.

- في حالة نجاح التحويل إلى (WE)، لن يمكن التحويل لشبكة أخرى قبل مرور 4 أشهر.

- يمكن إلغاء أي طلب تحويل في خلال 24 ساعة عمل من تقديم الطلب، ولن يمكن إلغاء الطلب بعد تفعيل الخط.

لن يتم تحويل أي رصيد متبقي أو مميزات أو خدمات لدى العميل من شركة الموبايل المحمول التي يرغب في الانتقال منها.

خطوات تحويل رقم الموبايل من شركة لأخرى

تتيح الشركة المصرية للاتصالات للعملاء فرصة التحويل من شبكة أخرى مع الاحتفاظ بنفس الرقم مجانا، وجاءت الخطوات كالتالي:

- التوجه إلى أقرب فرع للشركة المصرية للاتصالات (WE).

- تقديم بطاقه الرقم القومي للموظف المختص، على أن تكون سارية وبلا كسور أو تلفيات.

- قد يستقبل العميل أي فواتير بمبالغ مستحقة من الشركة السابقة خلال أول 60 يوم.

- تأكّيد طلب التحويل عند استلام المكالمة الهاتفية.

- إنهاء جميع المستحقات المالية في شركة الموبايل التي ترغب في الانتقال منها قبل التحويل.