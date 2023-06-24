ضبط 3 أطنان قمح محلي قبل تهريبها خارج كفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، من ضبط سيارة محملة بكمية من القمح المحلي قبل تهريبها خارج المحافظة.

ضبط قمح محلي مدعم قبل تهريبه

وضبطت حملة مباحث التموين، «ع.م.ع»، 27 سنة، سائق من مركز كفر الشيخ، أثناء مروره من كمين القرضا، وبتفتيش السيارة عُثر على 3.304 طن قمح محلي مدعم قبل تهريبها خارج محافظة كفر الشيخ، بالمخالفة لقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بحظر نقل القمح بين المحافظات، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تذليل كافة العقبات أمام المزارعين

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه في وقت سابق، بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين في عملية توريد الأقماح لموسم عام 2023، للشون والصوامع، لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام، مشدداً على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد، مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين، ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة، وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.