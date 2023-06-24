أسعار المواشي في مطروح قبل عيد الأضحى.. انخفاض كبير بالأسواق

أسعار المواشي في مطروح تشهد انخفاضا كبيرا في مدينة مرسى مطروح، والمدن المجاورة بنطاق المحافظة، في ظل إقبال المواطنين لشراء الأضاحي، تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وكذلك مع انعقاد سوق السبت الذي يعد أكبر أسواق المواشي في المحافظة، حيث يباع به جميع الأنواع.

أسعار المواشي في مطروح

أسعار المواشي في مطروح خلال الأيام الأخيرة شهدات انخفاضا كبيراً في مختلف الأنواع، بحسب عبد التواب القناشي، تاجر مواشي بمطروح، حيث سجلت أسعار الغنم البرقي الممتاز الذي تشتهر به محافظة مطروح 180 جنيها للكيلو القائم، بعد 190 جنيها الأسبوع الماضي، ويباع الجدي البرقي بسعر 180 جنيها للكيلو القائم على الميزان، فيما تُباع أنثى الخراف «الحولية» والماعز بنفس السعر، بانخفاض 10 جنيهات للكيلو في السوق، وسعر عجول الأبقار تسجل 130 جنيها للكيلو.

أماكن أسواق المواشي في محافظة مطروح

أسعار المواشي في مطروح تشهد انخفاضا كبيرا هذه الأيام، مما يتيح زيادة الإقبال للشراء، وفيما يلي أماكن الأسواق في جميع مدن المحافظة:

- سوق المواشي في منطقة وادي الرمل بمدينة مرسى مطروح، غرب المدينة.

- سوق المواشي في مدينة الحمام، وسط المدينة.

- سوق المواشي بمدينة العلمين بسيدي عبدالرحمن، وسط المدينة.

- سوق المواشي بمدينة الضبعة بالمدخل الشرقي للمدينة.

- سوق المواشي بمدينة النجيلة، غرب المدينة.

- سوق المواشي بمدينة سيدي براني، غرب المدينة.

- سوق المواشي بمدينة السلوم، وسط المدينة.

- سوق المواشي في مدينة سيوة، وسط المدينة.