أسعار المواشي في الشرقية.. انخفاض كبير قبل عيد الأضحى

تراجعت أسعار المواشي في الشرقية، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، والذي يتبقى عليه 3 أيام، ويعتبر سوق الثلاثاء المقبل هو آخر سوق مركزي لبيع المواشي في الزقازيق قبل العيد مباشرة.

أسعار المواشي في الشرقية تشهد انخفاضا كبيرا

وقال أمير فرج، تاجر مواشي في محافظة الشرقية، لـ«الوطن»، إن أسعار المواشي في الشرقية شهدت تراجعا بسبب تراجع إقبال المواطنين على شراء الأضاحي، ما دفع التجار إلى خفض الأسعار، موضحا أن الأسعار جاءت على النحو التالي:

- سعر كيلو العجول البقري القائم تراجع من 135 إلى 130 و120 جنيها.

- سعر كيلو الخروف الضأن القائم تراجع من 160 لـ150 جنيها.

- سعر الكيلو القائم من الجاموس تراجع من 130 إلى 125 جنيها.

- سعر كيلو الخروف الضأن القائم سجل 150 جنيها.

- سعر كيلو الماعز القائم سجل 135 جنيها.

تراجع أسعار اللحوم في الشرقية

وفي السياق نفسه، أوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن المحافظة شهدت انخفاضا في أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية، سواء في محلات الجزارة أو في المجمعات الاستهلاكية والشوادر.

وقالت لـ«الوطن»، إن سعر كيلو اللحم انخفض في محلات الجزارة من 340 و330 إلى 300 جنيه، مضيفة أن سعر كيلو اللحوم السوداني تراجع ليسجل 195 جنيها، وكيلو اللحوم البرازيلي سجل 160 جنيها.

بيطري الشرقية يستعد لاستقبال الأضاحي في المجازر

كما استعدت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية لتجهيز المجازر والتي يبلغ عددها نحو 18 مجزرا، موزعة على عدة مراكز في المحافظة لاستقبال الأضاحي لذبحها بالمجان، تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كما سيتواجد في كل مجزر أطباء بيطريين لتوقيع الكشف على المواشي قبل ذبحها للتأكد من صلاحيتها من عدمه، بالإضافة للاستعداد لشن حملات على محلات الجزارة لضبط المخالفينن وكذلك ضبط حالات التخلص من جلود ومخلفات الذبح بالشوارع.