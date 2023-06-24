تنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط 305 قضايا مواد مخدرة، بإجمالي 331 متهما، حيث تم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة.

ضبط أسلحة نارية وبيضاء

وضبطت الحملات 185 قطعة سلاح ناري بحوزة 170 متهما، و228 قطعة سلاح أبيض، كما تم تنفيذ 84203 أحكام قضائية متنوعة، وضبط 53 متهما هاربا، و18 متهما بممارسة أعمال البلطجة.

وتمكنت الحملات من ضبط 342 دراجة نارية مخالفة، و23522 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم فحص 61 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 11 منهما. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.