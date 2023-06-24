إعدام سيدة ورجل لاتهامها بقتل شخص في المراغة بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، حكما بإعدام المتهم «ع. ا. ا»، 59 عاما، موظف بالمعاش، والمتهمة «ف. ا. ع»، 22 عامًا، ربة منزل شنقا لاتهامهما بقتل المجني عليه «ن. ا. ع»، بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار وأمانة سر محمد فاروق هاشم، وحنا هارون الجندي.

العثور على جثة المجني عليه

وتعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز المراغة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا بالعثور على جثة المجني عليه ملقاة داخل مصرف المياه بترعة السوهاجية، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، حيث قاما باستدراجه إلى أحد الأماكن، وقام المتهمان بالتعدي عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وبعدما تأكدا من وفاته ألقيا بالجثة في مجرى مياه ترعة أبو عوض وفرا هاربين.

القبض على المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.