أعلنت مديريات التربية والتعليم، تنسيق القبول بالثانوي العام 2023 -2024 بالقاهرة والجيزة، ومختلف المحافظات التي ظهرت بها نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، وحددت المديريات الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة.

تنسيق القبول بالثانوي العام 2023-2024 في القاهرة والجيزة والمحافظات

واعتمدت المحافظات نتيجة تنسيق القبول بالثانوية العامة 2023-2024 بالقاهرة والجيزة ومختلف المحافظات، إذ أعلنت عن الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية العامة، بما يتضمن تنسيق الثانوية العامة المنازل والخدمات والخاصة.

تنسيق القبول بالثانوي العام 2023-2024 في القاهرة

اعتمدت محافظة القاهرة نتيجة تنسيق القبول بالثانوي العام 2023-2024 بالقاهرة، إذ جاء الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية العامة بها 245 درجة، وحددت تنسيق مدارس الثانوية العامة الخاصة بـ140 درجة، والخدمات جاء أقل من تنسيق الثانوي العام بـ40 درجة.

تنسيق القبول بالثانوي العام 2023-2024 بالجيزة

اعتمدت محافظة الجيزة تنسيق القبول بالثانوي العام 2023-2024 بمحافظة الجيزة؛ إذ جاء الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية العامة بها 225 درجة.

تنسيق القبول بالثانوي العام 2023-2024 بالدقهلية

أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اعتماد المحافظة نتيجة تنسيق القبول بالثانوي العام 2023-2024 بالدقهلية، وحددت الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية 243 درجة، و175 للثانوي العام الخدمات، و140 درجة للثانوية المنازل، والخاص.

تنسيق القبول بالثانوي العام 2023-2024 بالمنوفية

اعتمدت محافظة المنوفية تنسيق القبول بالثانوي العام 2023-2024 بالمنوفية، وحددت الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية العامة بالمنوفية، 233 درجة، والثانوي العام الخاص 208، والخدمات 205 درجات.

تنسيق القبول بمدارس الثانوية بسوهاج

حددت مديرية التربية والتعليم تنسيق القبول بالثانوي العام 2023-2024 بمحافظة سوهاج؛ إذ وصل الحد الأدنى إلى 253 درجة للقبول بمدارس الثانوية العامة بها.

تنسيق القبول بالثانوي العام 2023-2024 بمختلف المحافظات

واعتمدت مديريات التربية والتعليم بمحافظة أسوان والقليوبية والإسكندرية الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية العامة بها، وهو 225 درجة، فيما حددت محافظة بني سويف 233 درجة الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية العامة بها.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، اعتمادها نتيجة تنسيق القبول بالثانوي العام 2023-2024 بها؛ إذ وصل الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية العامة إلى 237 درجة.