فيلم «The Flash» يتراجع إلى المركز الثالث بقائمة الإيرادات

تراجع فيلم «The Flash» إلى المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية بشباك التذاكر المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لم يستطيع الفيلم الحفاظ على صدارة شباك التذاكر بعد 5 أيام، محققا إيرادت بلغت 2.8 ملايين دولار، ليصل الإجمالي المحلي لـ72 مليون دولار، أما الإيرادات الكلية فبلغت 172 مليون دولار خلال أسبوع واحد في السينمات، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

بينما صعد فيلم «Elemental» إلى الصدارة بشباك الإيرادات محققا 3.6 ملايين دولار، بإيرادات كلية بلغت 62 مليون دولار، أما فيلم «Spider-Man: Across the Spider-Verse» فجاء في المركز الثاني بـ 3.5 مليون دولار، وحافظ فيلم «Transformers: Rise of the Beasts» على وجوده في المركز الرابع بقائمة الإيرادات محققا 1.8 مليون دولار، تلاه فيلم «The Little Mermaid» بـ 1.7 مليون دولار.

مواجهة بين «The Flash» و «Elemental» في دور العرض السينمائي

وشهدت دور العرض السينمائي الأمريكية، مواجهة بين فيلم «The Flash» وفيلم الرسوم المتحركة «Elemental» على صدارة شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع، حيث كان يستهدف فيلم «The Flash» بطولة عزرا ميلر، تحقيق 70 مليون دولار، أما «Elemental» يهدف إلى جمع 35 مليون دولار فقط، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».