المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالاتجار في الحشيش بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، حكما يتضمن بمعاقبة «ن. ج. ا» عامل و«ش. ع. ا» عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالإتجار في الحشيش بدائرة قسم أول سوهاج.

قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش

تعود أحداث القضية بدائرة قسم أول سوهاج عام 2023 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش وترويجها على عملائهما من أصحاب الكيف وراغبي الشراء من الشباب.

القبض على المتهمين بحوزتهما قطع الحشيش

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهتهما اعترفا بالإتجار فى الحشيش وتمت إحالتهما إلى محكمة جنايات سوهاج والتى أصدرت حكمها السابق