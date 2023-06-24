بعد قرار المركزي.. أسعار الفائدة على الشهادات في بنكي الأهلي ومصر غدا

يترقب كثير من المصريين أسعار الفائدة على مختلف الشهادات والأوعية الادخارية في البنوك، في ضوء إعلان البنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي، عن قراره بتثبيت سعر الفائدة، وذلك للمرة الثانية على التوالي، وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار الفائدة على الشهادات في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، غداً الأحد، بعد قرار البنك المركزي.

أسعار الفائدة في البنك الأهلي المصري

وبحسب جدول أسعار الفائدة في بنكي الأهلى ومصر غداً، بعد اجتماع المركزي الخميس الماضي/ وتثبيت سعر الفائدة جاء كما يلي:

- يوفر البنك الأهلي المصري عدداً من شهادات الادخار، منها «الشهادة البلاتينية»، التي يبلغ العائد الخاص بها 19% بشكل شهري وثابت، ولمدة تصل إلى 3 سنوات، كما يبلغ الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

كما يقدم البنك الأهلي «الشهادة البلاتينية»، ذات العائد المتدرج، ومدتها 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، وسعر العائد للسنة الأولى 22%، والثانية 18% والثالثة 16%.

أسعار الفائدة على الشهادات في بنك مصر

ويطرح بنك مصر شهادة ادخارية تسمي «القمة»، يصل العائد الخاص بها إلى 3 سنوات بشكل ثابت، وبفائدة تصل إلى 19% شهرياً، وتقرر أن يبدأ الحد الأدني لشرائها من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وهناك شهادة ادخارية أخرى تسمى «ابن مصر 2»، بعائد متناقص يصل إلى 3 سنوات، حيث تتراوح نسبة الفائدة الخاصة بها ما بين 22% و16%، وذلك سنوياً، في ظل أن يتم الحصول على العائد الخاص بها بشكل شهري، ويبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاته.