تجميع 1500 قطعة ملابس في مركز شباب البرج بدمياط ضمن مبادرة «لبسك لغيرك عيد»

تنظم مديرية الشباب والرياضة بدمياط مبادرة «لبسك لغيرك عيد» في عدد من مراكز الشباب، بهدف تحقيق التكاتف والتعاون بين فئات المجتمع، من خلال جمع أكبر عدد ممكن منقطع الملابس وتوزيعها على الأكثر احتياجا.

توزيع ملابس العيد

وتقول هدير الغرباوي مدير مركز شباب مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط لـ«الوطن»، إن مبادرة «يوم الخير» تُنفذ للمرة الثانية على التوالي، بعدما نجحت في عيد الفطر المبارك، حيث تم تجميع ملابس العيد وتوزيعها على الأكثر احتياجا.

وذكرت، أن المبادرة لاقت استحسان ومشاركة قوية من المجتمع المدني، عن طريق نادي الفتاة، وذلك بجمع الملابس المستعملة وفرزها، لاختيار الجيد والمناسب منها، ثم تجهيزها وكيها وتغليفها، تمهيداً لتوزيعها في المعرض الذي اُفتتح أمس.

تجميع 1500 قطعة ملابس

وأضافت «الغرباوي»، أنه خلال وقت بسيط تم تجميع أكثر من 1500 قطعة ملابس جديدة تبرعت بها محال تجارية، وأخرى مستعملة من الأسر التي أصبحت لا تحتاج إليها، ولكنها بحالة جيدة، ثم تهيئة المناسب منها بواسطة السيدات المتطوعات في المبادرة، ضمن سيدات نادي الفتاة والمرأة التابع لمديرية الشباب والرياضة.