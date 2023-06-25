القضاء يحسم مصير حل لجنة الانضباط بسبب دعوى الأهلي اليوم

تُصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها الدعوى المقامة من النادي الأهلي، لإلزام وزير الشباب والرياضة بإصدار قرار ببطلان تعيين أعضاء لجنة الانضباط والقيم والأخلاق باتحاد الكرة.

الدعوى طالبت بكافة القرارات الصادرة منه

وطالبت الدعوى ببطلان كل القرارات الصادرة من اللجنة منذ تعيينها في 12 مارس الماضي، وما يترتب عليها من آثار واعتبارها كأن لم تكن.

قرار تشكيل لجنة الانضباط

وقال الخطيب في دعواه 48268 لسنة 77 قضائية، إن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر في 12 فبراير الماضي اعتماد تشكيل لجنة جديدة للانضباط والقيم والأخلاق خلفاً للجنة الانضباط السابقة التي تقدمت باستقالتها والاعتذار عن عملها بتاريخ 29 يناير الماضي، مستندين في ذلك لما تضمنه لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم.

القرار مخالف للقانون

واعتبرت الدعوى أن قرار مجلس اتحاد الكرة بتعيين اللجنة يخالف صحيح أحكام القانون واللوائح وينال من الضمانات التي قررتها اللائحة لحماية حقوق أعضاء الاتحاد، استناداً إلى أن انتخاب الرؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء اللجان المستقلة أى لجنة تدقيق الحسابات واللجان الانتخابية واللجان القضائية هو اختصاص وحق أصيل للجمعية العمومية العادية للاتحاد على نحو ما نصت عليه المادة (27) فقرة (ط)، والمادة (65) فقرة (هـ) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد.