وصول أوراق أسئلة امتحاني الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة إلى اللجان

استلمت لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، منذ قليل، صناديق أسئلة والبابل شيت وكتيبات المفاهيم امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية ومادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، الذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم الأحد، بامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي الحالي 2023/2024، في المواد المضافة للمجموع، وسط تأمينات مشددة من قبل الجهات المختصة بجانب الأمن الإداري بالمديريات والإدارات التعليمية.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الغرفة المركزية بوزارة التعليم، تتابع منذ صباح اليوم وصول ورق الأسئلة والبابل شيت وكتيبات المفاهيم، إلي اللجان الامتحانية في موعدها المحدد، مؤكده علي تسليم كتيبات المفاهيم للطلاب بداية الامتحان والتنبيه عليهم بعدم الكتابة أو الشطب أو اتلافه لاستخدامه في امتحانات الثانوية السنوات المقبلة.

تفتيش الطلاب ثلاث مرات

وشددت وزارة التعليم على تفتيش الطلاب ثلاث مرات بداية من دخولهم اللجان الامتحانية وحتي بعد مرور الامتحانات بنصف ساعة والتأكد من عدم وجود أي أجهزة الكترونية مع الطلاب داخل اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدي المخالفين.