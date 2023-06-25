عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا تنسيقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث الموضوعات والتنسيقات المشتركة مع وزارة النقل وتذليل أي معوقات تواجه المشروعات المشتركة بين الوزارتين.

وزير الري يوجه بتجنب التطهير الجائر للمجاري المائية

أكد وزير الري خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ أعمال تطهير المجاري المائية، حيث وجه الأجهزة المعنية بالمحافظات نحو مراعاة تجنب التطهير الجائر للمجاري المائية وعدم إزالة الأشجار الواقعة على جسور الترع لضمان الحفاظ على الجسور ومنع التأثير السلبي على الطرق بما عليها من كثافات مرورية.

وشدد على ضرورة التخلص الفوري والآمن من مخلفات أعمال التطهير لعدم التأثير على المواطنين بهذه المناطق أو إعاقة الحركة المرورية على الطرق.

وأشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة حالياً بدراسة الاستفادة من نواتج تطهير الترع بعد خلطها ببعض المواد الطبيعية واستخدامها في أرنكة وتثبيت جسور الترع، كأحد أدوات التوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة المختلفة.

مشروعات الطرق

كما تم التأكيد على مواصلة التنسيق بين أجهزة الوزارتين عند تنفيذ مشروعات الطرق المجاورة للمجاري المائية بما يضمن الحفاظ على القطاع المائي لها وإمرار التصرفات المائية المطلوبة لكافة الاستخدامات المائية التي يخدمها المجري المائي.

وشدد وزير الري على أهمية المتابعة المستمرة لحالة الكباري المقامة على المجاري المائية مشيرًا إلى حصر لكافة المنشآت المائية المقامة على المجاري المائية بإجمالي 50 ألف منشأ بمختلف المحافظات، وإعداد تصنيف لحالة هذه المنشآت لتحديد مدي إحتياجها للصيانة أو الإحلال.

واستعرض موقف التنسيق الدائم بين أجهزة الوزارتين بالمحافظات فيما يخص أعمال تأهيل الترع المتقاطعة مع محاور النيل ورصف الطرق على جانبيها خاصة مع الأهمية الكبيرة لهذه المحاور في تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، والربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل .

كما تم مناقشة موقف التنسيق القائم بين أجهزة وزارة النقل وهيئة المساحة التابعة لوزارة الري فيما يخص إجراءات نزع الملكية لمشروعات الطرق والمحاور المنفذة بمختلف المحافظات، والتنسيق المشترك بين أجهزة وزارة النقل وهيئة حماية الشواطئ التابعة لوزارة الري في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة لوزارة النقل لحماية الشواطئ بمحافظتي الدقهلية ومطروح.