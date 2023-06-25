هل هناك دعاء مخصوص في اليوم السابع من ذي الحجة؟.. أزهري يجيب

يحرص كثير من المسلمين على الإكثار من الأدعية خاصة في الأيام التي يرجى فيها الاستجابة ومضاعفة الثواب، ومنها الأيام الأولى من شهر ذو الحجة، لكن هل هناك دعاء مخصوص لكل يوم؟، وفي هذا السياق يتناول التقرير التالي الإجابة على سؤال بشأن تخصيص دعاء لكل يوم ومنها اليوم السابع من ذي الحجة، لاسيما وأنّ الدعاء مستحب في كل وقت.

دعاء اليوم السابع من ذي الحجة

وحول ما إذا كان هناك دعاء مخصوص في اليوم السابع من شهر ذي الحجة، قال الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، إنّ الدعاء مستحب ومباح في أي وقت ويدعي المسلم بما يتمنى أن يتحقق في حياته وما يطلبه من حوائج.

وأوضح رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ للمسلم أن يطلب ما يشاء من ربه من خيري الدنيا والآخرة وأنّ الأمر فيه سعة.

اليوم السابع من ذي الحجة

ومن الممكن ترديد الأدعية الآتية، سواء في اليوم السابع من ذي الحجة أو في غيره من الأيام والأوقات وهذه الأدعية على سبيل المثال لا الحصر، إذ يباح للمسلم أن يدعو ربه بما يشاء من خير الدنيا والآخرة، وهي كما يلي.

- اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

- اللهم يا من تملك حوائج السائلين ارزقني وارزق من أحب سرورا لا يشوبه حزن وسعادة لا يعكرها شقاء وعافية لا تزول، اللهم بعدد من سجد لك أسعدني وأسعدهم واغفر لي واغفر لهم وفرج همي وهمهم ويسر أمري وأمرهم.

- اللهم اكتب لي أياما جميلة اسعدني بتفاصيلها واغمرني بخيرك الذي لا يفنى ربي ارزقني حظ الدنيا ونعيم الآخرة.

- اللهم سخر لنا من الأقدار أجملها ومن السعادة أكملها، ومن الأمور أسهلها، ومن الخواطر أوسعها ومن حوائج الدنيا أيسرها وأحسنها.

- اللهم ارزقني مفاجأة جميلة وخبر أنتظره من غير حول مني ولا قوة.

- اللَّهمَّ اكفِني بحلالِك عن حرامِك واغنِني بفضلِك عمَّن سواك.

- اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ، والجُبْنِ والبُخْلِ والهَرَمِ، وأَعُوذُ بكَ مِن عَذابِ القَبْرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ المَحْيا والمَماتِ.