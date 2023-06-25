رئيس حي ثان الزقازيق يزيل لافتة إعلانية بشارع الفتح.. «تخالف الذوق العام»

قال شعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية أنه وجّه منذ قليل بإزالة لافتة إعلانية تبرز أحد المنتجات الاستهلاكية «مادة منظفة»، من قلب شارع الفتح خلف مستشفى المبرة بمدينة الزقازيق كونها تخّل بالذوق العام، فيما تحرر محضرا قانونيا للشركة المعلنة لمخالفاتها الضوابط العامة.

وأضاف أبو الفتوح في حديث لـ«الوطن»، أن شركة دعاية وإعلان تستأجر بعض مناطق بشارع الفتح بمدينة الزقازيق من المحافظة بالمنطقة الكائنة خلف مستشفى المبرة لعرض إعلاناتها عليها، لافتا إلى أن الإعلان الملصق على الجدار الدائري الجزيرة بوسط شارع الفتح جرى رفعه من قبل العمال كونه لا يليق بالذوق العام.

محضر ضد شركة الإعلانات لمخالفة الذوق العام

وأشار رئيس حي ثان الزقازيق إلى أن اختيار الشركة للمكان للصق الإعلان غير موفق لذا جرى رفعه وإزالته لأنه غير متماشي مع المظهر الجمالي للمدينة، مؤكدا أن الذي لصق الإعلان لم يوفق في اختيار المكان، وأنه تحرر محضرا قانونيا بالمخالفة وغرامة على الشركة وذلك حفاظا على الذوق العام.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تستنكر لافتة إعلانية

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة لافتة إعلانية ملصقة بوسط شارع الفتح خلف مستشفى المبرة مستنكرين من وضع لاصقة إعلانية ملفتة وسط الشارع وغير موفق اختيار مكانها.