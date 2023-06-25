إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية بفاقوس بالشرقية

أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب دراجة نارية أمام البنزينة في مدخل فاقوس بالشرقية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي باستقبالها عدد 3 مصابين جراء انقلاب موتوسيكل أمام البنزينة بمدخل فاقوس، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

هيئة الإسعاف تنقل المصابين

ودفعت هيئة الإسعاف فرع الشرقية بعدد من مرافق الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم، تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

إصابة شخصين في حادث تصادم

في سياق متصل أصيب شخصين جراء تصادم سيارة ملاكي مع توكتوك أمام كفر العدوي بمركز فاقوس وجرى نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي وتقديم الرعاية الطبية لهم.