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المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

كتب:

فهد فكري بلوم
تصوير:

فهد فكري بلوم
05:24 م | الأحد 25 يونيو 2023
حبس في سوهاج.. أرشيفيه

حبس في سوهاج.. أرشيفيه

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، يتضمن بمعاقبة المتهم «س.ح.ع» عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار في الشابو والهيروين والحشيش بدائرة مركز دار السلام بسوهاج.

قيام المتهم بالاتجار فى الشابو والهيروين

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود  معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار في الشابو والهيروين والحشيش وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبي الشراء من الشباب.

القبض على المتهم وبحوزته

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وجرى القبض على المتهم بحوزته عدد 25 من أكياس الشابو و22 لفافة هيروين، وقطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار في المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمه المتقدم.

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بقلم فهد فكري بلوم