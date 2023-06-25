السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بقتل شخص في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، حكما يتضمن معاقبة المتهم «ا.ح.ع» بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بقتل المجنى عليه «م. ع» والشروع في قتل المجنى عليه «ع. ع. ا» بعدما أطلق عليهما الأعيرة النارية من سلاح آلى بدائرة مركز طما.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق عماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2016

تعود أحداث القضية إلى عام 2016 بدائرة مركز طما عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود معلومات لرئيس المباحث مفاده مقتل المجنى عليه إثر إصابته بطلق ناري، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة وإصابة الآخر بطلقة نارية وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهم وعائلة المجنى عليهما فقام بإطلاق النار عليهما من سلاح آلى مما أسفر عن مصرع الأول؛ وإصابة الثاني.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج والتي أصدرت حكمها السابق.