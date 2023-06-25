بشرى تطرح ديو «سلام عليكم» مع عزام شيك

طرحت الفنانة بشرى، أغنية «سلام عليكم» على طريقة الديو مع المطرب عزام شيك، مع الموسيقار إسلام صبري بلحن وتوزيع جديد.

آخر أغنيات بشرى

وكانت بشري طرحت مؤخرا أغنية «رنة الخلخال» من ألبومها الجديد «في حتة تالتة» وهي من كلمات أحمد حداد وألحان حازم شاهين وتوزيع الموسيقار إسلام صبري، وتعد الأغنية الرابعة في الألبوم بعد طرح «الليل و369 وأنا مشكلة» خلال الفترة الماضية، وحققت نسبة مشاهدات مرتفعة.

وبدأت بشري منذ أيام، تصوير أول مشاهدها في أحداث مسلسل طبيبة شرعية، ومن المقرر أن تستكمل التصوير خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، أوشك فريق عمل فيلم «أولاد حريم كريم» على الانتهاء من تصويره على أن يتم عرضه في أغسطس المقبل.

أبطال فيلم حريم كريم

فيلم أولاد حريم كريم، بطولة مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، بشرى، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، وعدد من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions).

فيلم أولاد حريم كريم، يعد استكمالا لنجاح فيلم حريم كريم، الذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، وياسمين عبدالعزيز، والراحل طلعت زكريا، وداليا البحيري، وعلا غانم، وبسمة، وخالد سرحان، ومحمد شاهين، ومن تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.