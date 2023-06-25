حامد الشراب ينتهي من تصوير مسلسل رووف كافيه.. أولى تجاربه الإخراجية

انتهى الفنان حامد الشراب نجم مسرح مصر تصوير أولى تجاربه الإخراجية في مجال الأعمال التليفزيونية مسلسل بعنوان «رووف كافيه».

المسلسل يتكون من 15 حلقة منفصلة

المسلسل يتكون من 15 حلقة منفصلة متصلة، يشارك في بطولته كضيوف شرف كل من الفنانين: نضال الشافعي، ياسمين جمال، محمد عبد الجواد، بيشوي طاهر، إبرام سمير، حسن عيد، وليد الهندي، والمخرج عبد العزيز حشاد، مع: ولاء سلام، إكرامي هجرس، نهى رأفت، رنا الهواري، ليلى صدقي، جيسي المصري، مستشار إعلامي محمد بدر، تصوير رامي عادل، إنتاج محروس المصري، تأليف: حامد الشراب ومصطفى عسكر، ومن إخراج حامد الشراب.

تدور قصة المسلسل حول حارس عقار

تدور قصة المسلسل حول حارس عقار يقرر هو وزوجته تحويل سطح المبنى الذي يعمل به، إلى كافيه لتقديم المشروبات والمأكولات الخفيفة، وكل حلقة من المسلسل تدور قصتها حول أحد الضيوف من رواد الكافيه في إطار كوميدي لايت.

وصرح المخرج حامد الشراب، في بيان، بأن مسلسل «رووف كافيه» هو مشروع خاص جدا بالنسبة له، حيث قام بتأليفه وإخراجه والتمثيل به وهو بذلك لا يحاكي الفنان تامر حسني، ولكن المنتج محروس المصري اقترح عليه تنفيذ العمل طالما هو متحمس للفكرة بأكملها.