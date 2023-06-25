محافظ الغربية يكرم الطالب الفائز بتمثيل مصر في مسابقة مايكروسوفت الدولية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بتكريم الطالب محمد أحمد الشلبي، الطالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة طنطا الثانوية العسكرية بنين بإدارة شرق طنطا التعليمية، والفائز في المسابقة الوطنية لاختيار أفضل الطلاب لتمثيل مصر في مسابقة مايكروسوفت الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية عن فئة برنامج WORD.

أفضل الطلاب لتمثيل مصر في مسابقة مايكروسوفت

شهد التكريم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الدكتور السيد العراقي مدير عام الشئون التنفيذية، نجلاء أحمد عاطف هلال المشرفة بالمدرسة.

ووجه محافظ الغربية التهنئة للطالب على تميزه وحصوله على هذه المسابقة وتمثيله للمحافظة ولمصر، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في المستوي القادم، كما وجه مديرية التربية والتعليم بتقديم كافة أوجه الدعم للطالب حتى سفره وكذلك عقب عودته، ودعمه وتوفير كل متطلباته من خلال مركز التدريب بالمحافظة أو أي مراكز أخرى.

مسابقة ميكروسوفت

يذكر أن الطالب محمد الشلبي شارك في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، وتم فوزه وترشيحه خلال احتفالية إعلان أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة تطبيقات مايكروسوفت العالمية Microsoft Office Specialist World Championship، والمؤهلين لتمثيل مصر في المسابقة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة سيرتي بورت المنظم الرئيسي للمسابقة، ومؤسسة حياة كريمة، وشركة العاصمة الإدارية، للعام الثالث على التوالي، بمقر مسرح شركة العاصمة الإدارية.

أكبر المسابقات

الجدير بالذكر أن هذه المسابقة هي واحدة من أكبر المسابقات لطلاب المدارس على مستوى العالم في مجالات الحاسب الآلي، وتطبيقات برامج الأوفيس OFFICE وتقام في شهر أغسطس من كل عام بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتهدف إلى اختيار 6 طلاب من إجمالي 100 متسابق ممثلين مصر، للمشاركة في المسابقة المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية على المستوى العالمي، حيث يتم فيها، تدريب الطلاب على تطبيقات مايكروسوفت من خلال مراكز التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية، إتاحة الاختبارات المحلية للطلاب المتميزين من خلال معامل التطوير التكنولوجي بالمديرية، واختيار أفضل الطلاب لحضور المعسكر الجمهوري لاختيار فريق الطلاب الممثل لجمهورية مصر العربية في الولايات المتحدة الأمريكية.