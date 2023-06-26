فنانون تشكيليون ينعون محمد مكاوي: أعماله عكست جغرافية المكان وسحر التاريخ

نعى عدد من الفنانين التشكيليين الدكتور محمد مكاوي رئيس قسم الديكور والعمارة الداخلية والعميد الأسبق للفنون الجميلة بالقاهرة، والذي رحل مساء أمس الأحد.

وأصدرت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القباني بيانا صحفيا جاء فيه: «تنعى نقابة الفنانين التشكيليين نقيبا ومجلس إدارة الفنان الدكتور محمد عبد الحفيظ مكاوي أستاذ الديكور وعميد كلية الفنون الجميلة السابق وندعو الله له بالرحمة والقبول وأن يدخله جنات النعيم وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان».

مشروعات نفذها محمد مكاوي

وقال الناقد والفنان التشكيلي صلاح بيصار، في منشور عبر «فيس بوك»: الدكتور محمد مكاوي هو صاحب التصميمات البديعة لمحطات مترو الأنفاق الخط الثالث "من المطار مرورا بمحطات عديدة من بينها: كلية البنات إلى باب الشعرية والعتبة والزمالك وجامعة الدول العربية والكيت كات".

وأشار: «وقد جعل من كل محطة وحدة ونسق وتعبير وإبداع ارتباطا بجغرافية المكان وسحر التاريخ، وهو مصور تميزت أعماله بروح تعبيرية في إيقاعات من العمارة المصرية ونخيل النيل، كما قدم ديكور العديد من المسرحيات من بينها "حلاق بغداد" مع إسهاماته في فن كتاب الطفل بالرسوم والإخراج الفني.

كما نعى الدكتور حمدي أبو المعاطي رئيس الفنون التشكيلية الأسبق الدكتور محمد مكاوي قائلا: البقاء والدوام لله كان الدكتور محمد مكاوي إنسان وزميل وصديق عزيز ورفيق دراسة اللهم أدخله فسيح جناتك.