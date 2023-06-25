اليوم السادس لانتخابات الأطباء: مرشحان على منصب النقيب العام و11 للعضوية

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، عن تقدم مرشحان لمقعد نقيب الأطباء، و11 طبيبا مرشحا لمقاعد عضوية النقابة العامة، خلال اليوم السادس لفتح باب الترشح.

وأكدت اللجنة، أنه من حق الطبيب أن يترشح لأكثر من مقعد، وسيتم الإعلان بشكل رسمي عن القائمة المبدئية للمرشحين يوم ٧ يوليو المقبل.

وأسفر اليوم السادس لاستقبال طلبات الترشح، عن تقدم كل من: على مقعد النقيب الدكتور محمد محمد منير، والدكتور جمال عميرة.

مقاعد فوق السن لنقابة الأطباء

وعلى مقعد فوق السن: الدكتور أحمد العيوطي، الدكتور حيضر سلطان، الدكتور حسام حسني مسعود، الدكتور إبراهيم الزيات.

وعلى مقعد تحت السن، الدكتورة أميرة الشاعر، الدكتور أحمد محمود السيسي، الدكتور أمين منتصر أمين، الدكتورة نهى محمود عبد الله، الدكتور محمد طه عبد الحميد.

وعلى مقعد عضو مجلس عن قطاع القاهرة، الدكتور محمد محمد منير.

وعلى مقعد عضوية المجلس عن وسط الدلتا، الدكتور عبد الله حسن عوارة.

وعن مقعد جنوب الصعيد، الدكتور أمين منتصر أمين.

وعن التقدم لمقعد نقيب أطباء الدقهلية والعضوية، أعلنت اللجنة العامة للانتخابات، ترشح أربعة أطباء على مقعد نقيب الدقهلية، وطبيبان على مقعد العضوية.