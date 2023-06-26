بدء عمليات نقل حجاج الخارج إلى مشعر منى عبر 3 مسارات مختلفة

أفاد الدكتور محمد القرني، رئيس وحدة التفويج في وزارة الحج والعمرة السعودية، بأنَّ عدد الحجاج الذين سيتمّ نقلهم إلى مشعر منى يبلغ 2 مليون و50 ألف حاج، وسيتمّ نقلهم خلال 14 ساعة بدءً من الساعة 8 مساءً وحتى 10 صباحًا في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وتمّ تحديد الطرق وتخصيص حافلات لكل مجموعة من الحجاج، بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية وتجنب التأخير، وتشكل هذه المجموعة 60% من حجاج الخارج، بحسب ما ذكرته شبكة «العربية نت».

استمرار عملية التفويج لحجاج الخارج

وأعلن رئيس وحدة التفويج في وزارة الحج والعمرة السعودية، أنَّ عملية التفويج لحجاج الخارج مستمرة حتى ظهر الغد، وفي الوقت نفسه، يتمّ استقبال حجاج الداخل الذين يبلغ عددهم 180 ألف حاج في مقرات سكنهم في مشعر منى بعد الانتهاء من طواف القدوم.

وفي سياق متصل، بدأ تصعيد المتبقي من الحجاج الذين يمثلون 40%، والبالغ عددهم 180 ألف حاج إندونيسي بالإضافة إلى 700 ألف حاج آخرين من مكة إلى مشعر عرفات مباشرة، تمهيدًا للحج الأكبر وهو الوقوف بعرفات، وتستمر هذه العملية حتى الانتهاء من تصعيد جميع الحجاج إلى عرفات.

3 مسارات لعملية النقل

وأوضح «القرني»، أنَّه سيتمّ التصعيد إلى مشعر عرفات لجميع الحجاج المتواجدين في منى مساء الغد، عبر 3 مسارات للنقل الترددي والتي ستنقل نحو 750 ألف حاج، بالإضافة إلى النقل التقليدي، سيتمّ نقل 325 ألف حاج بواسطة القطار، وتجرى عمليات النقل وفقًا للخطط التنفيذية والخدمية المحددة مسبقًا وبتنظيم جيد.