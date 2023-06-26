ضبط مخللات وأسماك ومنتجات ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الغربية

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بنتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها هيئة سلامة الغذاء على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بمراكز ومدن المحافظة، استعداداً لعيد الأضحى المبارك، لإحكام الرقابة على الأسواق، ومتابعة توافر السلع، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك

استمرار الحملات التفتيشية

ووجه محافظ الغربية الجهات باستمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال ومنافذ بيع السلع الغذائية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط 3100 كيلو جرام أسماك، منها 2500 كيلو جرام رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و406 عبوةات لمنتجات ألبان بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك، و374 عبوة عصير يشتبه في صلاحيتها، إضافة إلى 48 كيلو لحوم غير مطابقة للمواصفات، و 76700 كيلو جرام مخللات يظهر عليها العفن وبها حشرات، بجانب 535 سلعة غذائية أخرى متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

التحفظ على المضبوطات

وأوضحت المهندسة حنان عامر مدير فرع سلامة الغذاء بالغربية، أنه على الفور تم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.