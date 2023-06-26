إصابة شخصين في انفجار مطعم بمقاطعة قانسو الصينية

أصيب شخصان في انفجار بمطعم بمقاطعة قانسو شمال غرب الصين اليوم الاثنين، يعد هذا الانفجار الثالث في مطعم صيني في أقل من أسبوع، مما دفع الحكومة الصينية إلى اتخاذ خطوات لتقليل مخاطر الحريق.

وأفاد التلفزيون الرسمي الصيني، صباح اليوم، أن قدر ضغط انفجر في مطعم يخنة، فيما أضافت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز»، أنَّ الانفجار القوي ألحق أضراراً بمركبات ومباني قريبة.

ودعا الرئيس شي جين بينج جميع المناطق إلى تكثيف الإجراءات الأمنية بعد انفجار غاز في مطعم للشواء في شمال غرب نينجشيا، اليوم الأربعاء، أسفر عن مقتل 31 شخصًا، مما يجعله أحد أكبر الانفجارات في السنوات الأخيرة.