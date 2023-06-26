توزيع 9 أطنان لحوم ومواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية الداعم للدولة ومؤسساتها، في تقديم المساعدات الإنسانية وتنظيم القوافل الطبية والعلاجية بالاشتراك مع الجهات المعنية للوصول للأسر الأكثر احتياجًا بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

اصطفاف السيارات المحملة باللحوم والمواد الغذائية

وفي هذا الإطار أناب محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ لمشاركة الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية في تفقد اصطفاف السيارات المحملة باللحوم والمواد الغذائية لتوزع على الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتوزيع الملابس الجديدة على الأطفال الأيتام بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

توزيع 9 أطنان لحوم على الأسر المستحقة

في السياق قال رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية أننا اليوم بصدد تنفيذ مبادرة وطن واحد علي ارض الشرقية والتي تشهد تقديم 2 طن لحوم بلدية و7 طن مواد غذائية متنوعة توزع على الأسر الأكثر احتياجاً بمراكز «أبو حماد – الصالحية - بحر البقر- بلبيس - الحسينية»، بالإضافة إلى توزيع 2000 قطعة ملابس جديدة على الأطفال الأيتام، ابتهاجاً بعيد الأضحى المبارك ولإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

وأضاف رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية إن مبادرة «وطن واحد»، تأتي ضمن مبادرات مجلس القبائل والعائلات المصرية لتحقيق التنمية المتكاملة للمجتمع المصري والمشاركة المجتمعية، وذلك بتقديم يد العون للأسر الأولى بالرعاية لتخفيف العبء عن كاهلهم ومساعدة غير القادرين على مواجهة أعباء الحياة في إطار توجيهات الدولة بتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية بمشاركة المجتمع المدني.