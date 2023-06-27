أرقام مهمة لبعثة الحج المصرية.. وتخصيص 11 عيادة طبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تخصيص 11 عيادة طبية للبعثة المصرية المشاركة في موسم الحج لعام «2023/ 1444 هـ»، لتقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني للحجاج المصريين.

تخصيص عيادات طبية للبعثة المصرية

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تخصيص 9 عيادات في مدينة مكة المكرمة لتقديم خدمات الصحية للحجاج المصريين، ومن بين تلك العيادات تم تخصيص 6 عيادات في شارع إبراهيم الخليل بفنادق مختلفة بمكة المكرمة (أبراج مكة، إعمار جراند، إعمار المنار، الماسة بدر، نزيل المشاعر، دار الخليل الرشد)، و3 عيادات في شارع أجياد بفنادق (الماسة جراند، ريحان المشاعر، رمادا دار الفائزين).

وقال عبدالغفار أنه تم تخصيص عيادتين للبعثة المصريين في المدينة المنورة، إحداهما في فندق إعمار رويال والثانية بفندق المرسي.

أرقام البعثة الطبية المصرية

وخصصت البعثة الطبية المصرية للحج 3 أرقام هاتفية وذلك لتسهيل تواصل الحجاج المصريين مع البعثة الطبية في الأراضي المقدسة بحيث يكون التواصل في مكة المكرمة من خلال الأرقام الأتية:- 9660545027145+/ 9660545053928+، وفي المدينة المنورة: 9660540341747+.

أرقام القنصلية المصرية

وخصصت القنصلية العامة بجمهورية مصر العربية في بجدة أرقام بحيث يكون التواصل أسهل وأسرع وهم :-00966126605205+/ 00966126605205+/ 00966500054094+.