تشغيل 266 مكتبا للبريد بجميع المحافظات يومي 2 و3 يوليو خلال العيد

تعلن الهيئة القومية للبريد عن مواعيد العمل بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث قررت الهيئة تشغيل المكاتب الرئيسية بجميع المحافظات والمقدر عددها 266 مكتبا للبريد على مستوى الجمهورية يومي الأحد والإثنين الموافقين 2 و3 يوليو، على أن يتم استئناف العمل بجميع مكاتب البريد بكامل طاقتها على مستوى الجمهورية بدءً من الثلاثاء الموافق 4 يوليو.

تسهيل حصول المواطنين على جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تضمن تسهيل حصول المواطنين على جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بكل سهولة ويسر، وذلك أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

متابعة تغذية كافة ماكينات الصراف الآلي

وأكد الدكتور شريف فاروق أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بالمكاتب الرئيسية خلال إجازة عيد الأضحى، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت، بالإضافة إلى متابعة تغذية كافة ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية.