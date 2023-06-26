نصف مليون مرشح لترقيات يوليو 2023.. اعرف شروط الاستبعاد

أكدت مصادر حكومية أن حركة الترقيات لموظفي الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية ودواوين عام الوزارات، التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم، سيتم الإعلان عن تنفيذها خلال شهر يوليو المقبل، وأنها ستشمل حوالي نصف مليون موظف مرشحين للترقيات إلى المستويات الوظيفية الأعلى.

ترقية 500 ألف مرشح طبقا لقانون الخدمة المدنية

ولفتت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الـ 500 ألف المرشحين لـ الترقيات يجب أن تنطبق عليهم الشروط التي تضمَّنها قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2017.

وأوضحت المصادر أنه سيتم استبعاد كل من لا تتوافر فيه الشروط، حيث سيتم استبعاد كل من الموظفين الذين فشلوا في الحصول على تقدير امتياز في تقرير الكفاية الخاصة بهم حتى 30 يونيو 2023، والذين لم يحصلوا على تقدير ودرجة كفء، أو امتياز في العامين السابقين لحركة الترقيات المقررة في يوليو 2023، والموظفين المعارين للعمل في جهة أخرى بالجهاز الإداري للدولة، وما زالت الإعارة مستمرة حتى تاريخ 30 يونيو 2023، والموظفين الذين لم يستكملوا المدد البينية اللازمة للترقية لكل درجة، والتي فسرتها مواد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، والموظف المعار الذي لم يعد إلى جهة عمله الأصلية قبل 30 يونيو 2023، والموظف الذي تعرض لحكم تأديبي أو جنائي نهائي، دون الحصول على براءة، والموظفون الحاصلون على إجازات بدون أجر.

قرار ترقيات يوليو 2023 ينفذه التنظيم والإدارة

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر إصدار القواعد التنفيذية للقرار وإطلاق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه لاحقا.

ونص مشروع قرار الترقية على أنه اعتباراً من مطلع يوليو القادم يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2023 مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحداً.

ووفقاً لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو 2023 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2023 أيهما أكبر، كما تضمن مشروع القرار، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30 يونيو 2023 حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.