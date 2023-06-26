الموسيقار أمير عبد المجيد: هناك فرق بين المغني الشعبي والمطرب

أكد الموسيقار أمير عبد المجيد، أنه واجه خلال رحلته الموسيقية العديد من التحديات الصعبة، منوها أنه كموسيقار محترف يجب أن يواجه أي تحد أو صعوبات.

ظروف طارئة في الحفلات

ولفت الموسيقار أمير عبد المجيد، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، إلى أن هناك بعض الحفلات تواجه زخما جمهوريا، وبعضها يشهد ظروفا تكون خارجة عن الإرادة، وحضور الجمهور من العوامل المؤثرة على الفنان والموسيقى بشكل عام.

أحمد سعد مطرب وليس مغني شعبي

وتابع الموسيقار أمير عبد المجيد، أن هناك نوع من المطربين يؤدي الغناء بشكل غير لائق، والمطرب يجب أن يكون واعيا بالقدر الكافي، ويقدم أداء بنمط معين لا يجب الخروج عليه، وهذا ما يحدث في بعض أنواع الموسيقى حاليا.

وخلاله حديثه، رفض «عبد المجيد» تصنيف المطرب أحمد سعد بـ«المغني الشعبي»، موضحًا أن أفضل لقب يمكن قوله عنه «مطرب»، لأن هناك فرق بين المغني الشعبي والمطرب، وبالنسبة له أحمد سعد «نمبر وان»، مضيفا أن بوسي ومحمود الليثي من نوعية المغنيين الشعبيين، وأحب الاستماع لصوتي «الليثي ودياب».

عبدالمجيد: لا يمكن إطلاق لقب مغني على «الراب»

كما أكد الموسيقار عبد المجيد، أنه لا يمكن إطلاق لقب مغني على أصحاب أغاني الراب، بل هو «مؤدي»، مشيرًا إلى أن حسن شاكوش يغني بصورة جيدة، ولكن منطقة صوته المرتفعة حادة، وحمو بيكا حالة استثنائية من خلال صوته وطريقة غنائه، كما أن أغانيه تحقق ملايين المشاهدات، مطالبا جميع أغاني المهرجانات والراب أن يحترموا المجتمع وعاداته وعدم الخروج عن المألوف.

ثورة 30 يونيو

وقال الموسيقار أمير عبدالمجيد، إن ثورة 30 يونيو تذكره بموقف الرئيس السيسي «الرجولي» تجاه الشعب المصري، وانحياز القوات المسلحة الكامل لهذه الثورة.