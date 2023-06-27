للحجاج المصريين.. 5 هدايا محببة لأسرتك من مكة

يحرص حجاج بيت الله الحرام على إحضار هدايا معهم من المملكة العربية السعودية من أجل إسعاد الأقارب والأصدقاء والأحباب ولكن ما هي أبرز الهدايا التي يمكن أن يحضرها الحاج من السعودية، سنرى أبرز هذه الهدايا التي يمكن الشراء منها.

السجادة أبرز الهدايا التي يحرص عليها الحجاج

تأتي الهدايا الدينية على رأس الهدايا المختلفة وتشمل سجادة الصلاة من السعودية وبعض السجاجيد تشمل بوصلة تتجه صوب المسجد الحرام في مكة قبلة المسلمين الأولى.

الجلباب الأبيض

ويوجد بجانب سجادة الصلاة الجلباب الأبيض الذي يحرص الحجاج على إحضاره من السعودية لكي يرتديه أصدقاءهم وأقاربهم في صلاة عيد الجمعة وصلوات العيدين وسط فرحة كبيرة للقيام بهذا الأمر.

سبحة

يمكن شراء السبح من الأسواق الشعبية في مكة والمدينة وتتعدد أنواع السبحة بين العادية والإلكترونية وكذلك السبح خاصة أنها تشمل عدة أنواع بأسعار مختلفة تبدأ من 5 ريالات سعودية فقط.

الملابس

يحرص الحجاج على شراء مختلف الملابس خاصة الشتوية من السعودية لأن طقس السعودية المرتفع يجعل أسعار الملابس الشتوية أقل في السعر، ويشتري الحجاج ملابس مختلفة من ملابس المنازل وملابس الخروج وغيرها من الملابس في ظل أفضلية للأسعار في السعودية لقربها من الأسواق الآسيوية التي تصنع مختلف المدارس.

العطور والبخور

يشتري الحجاج أيضا العطور المختلفة والبخور خاصة أن البخور تأتي من الهند بأسعار زهيدة وكذلك هناك أحجار كريمة مختلفة في دول مجلس التعاون الخليج العربي بجانب الأحجار الكريمة المختلفة من الدول الآسيوية.